В Минобороны сообщили о продолжении обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет. Он также обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС.