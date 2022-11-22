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В Минобороны сообщили о продолжении обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили 21 ноября обстрелы территории Запорожской АЭС с целью создания угрозы техногенной катастрофы, всего было выпущено восемь снарядов, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов», – говорится в сообщении.

Обстрел велся из подконтрольного Украине населенного пункта Марганец, эти позиции были подавлены ответным огнем российской артиллерии, добавили там. Радиационная обстановка на атомной электростанции сейчас остается в норме.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет. Он также обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Накануне украинские силы также обстреляли Энергодар, где расположена ЗАЭС.

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Ранее по теме: Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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