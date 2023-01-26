В Белгородской области сообщили об обстреле села Муром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что в результате атаки была повреждена линия электропередач. По его словам, без света осталось около половины жителей населенного пункта. Глава региона добавил, что аварийные бригады и оперативные службы стараются оперативно восстановить электричество в селе.
В предыдущий раз Гладков сообщал о попытке ВСУ атаковать территорию Белгородской области 23 января. Тогда российская система ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.
В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Гладков заявил, что всего с начала обстрелов погибли 25 жителей Белгородской области, еще 96 пострадали.
Сейчас в Белгородской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. В Белгородской области он действует до 4 февраля.
Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.