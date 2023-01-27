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Депутат Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300

Ведомости

Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в своем Telegram-канале.

«Часть сегодняшней работы БАРС "Каскад". Эти С-300 на луганском направлении больше не угрожают никому ни в небе, ни на земле. Наша группа обнаружила комплекс, он был уничтожен высокоточным оружием», – говорится в сообщении.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее писал у себя в Telegram-канале, что депутаты Госдумы участвуют в подразделении БАРС «Каскад». По его словам, оно сформировано из депутатов федерального и регионального уровня, а возглавляет его Дмитрий Саблин – руководитель организации «Боевое братство».

22 ноября 2022 г. Турчак со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова (WarGonzo) писал, что с этим подразделением встречался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных