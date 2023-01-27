Депутат Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в своем Telegram-канале.
«Часть сегодняшней работы БАРС "Каскад". Эти С-300 на луганском направлении больше не угрожают никому ни в небе, ни на земле. Наша группа обнаружила комплекс, он был уничтожен высокоточным оружием», – говорится в сообщении.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее писал у себя в Telegram-канале, что депутаты Госдумы участвуют в подразделении БАРС «Каскад». По его словам, оно сформировано из депутатов федерального и регионального уровня, а возглавляет его Дмитрий Саблин – руководитель организации «Боевое братство».
22 ноября 2022 г. Турчак со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова (WarGonzo) писал, что с этим подразделением встречался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.