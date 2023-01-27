Совет ЕС продлил на шесть месяцев введенные антироссийские санкции
Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев введенные из-за событий на Украине антироссийские санкции, следует из заявления пресс-службы совета.
«Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 г., ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации. Эти санкции, впервые введенные в 2014 г. в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, были значительно расширены с февраля 2022 г.», – говорится в сообщении.
В совете напомнили, что эти ограничения были значительно расширены с февраля 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. «В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавили в ЕС.
В прошлый раз санкции продлевались 26 июля 2022 г.
В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В результате военного конфликта в Донбассе части Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости в качестве Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г., а 24 февраля начала спецоперацию на Украине.