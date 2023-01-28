G7 поддержала ЕС по введению потолка цен на дизель из РФ на уровне $100-110 за баррель
Страны G7 поддержали ЕС по введению предельной цены на дизельное топливо из России на уровне $100-110 за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в G7.
Собеседник агентства утверждает, что с таким потолком цен США и партнеры «пытаются избежать серьезных сбоев на рынке». При этом в G7 скорее склоняются к более высокому лимиту, потому что в последнее время российский дизель торговался по цене $115-120 за баррель.
Чересчур низкий потолок цен на дизель, как считают в G7, может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Отмечается, что обсуждения этого вопроса продолжаются, однако участники ожидают, что смогут достигнуть соглашения к началу февраля.
Еврокомиссия ранее предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например, дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.
Ранее «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз по ограничениям цен на нефтепродукты, согласно которому потолок на более дорогое топливо должен составить $650/т, а на более дешевое – $350/т (см. номер от 18 января 2023 г.). Часть аналитиков также называли диапазон для ограничения стоимости дизеля от $700 до $800/т.