Газета
Политика

G7 поддержала ЕС по введению потолка цен на дизель из РФ на уровне $100-110 за баррель

Ведомости

Страны G7 поддержали ЕС по введению предельной цены на дизельное топливо из России на уровне $100-110 за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в G7.

Собеседник агентства утверждает, что с таким потолком цен США и партнеры «пытаются избежать серьезных сбоев на рынке». При этом в G7 скорее склоняются к более высокому лимиту, потому что в последнее время российский дизель торговался по цене $115-120 за баррель.

Чересчур низкий потолок цен на дизель, как считают в G7, может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Отмечается, что обсуждения этого вопроса продолжаются, однако участники ожидают, что смогут достигнуть соглашения к началу февраля.

Еврокомиссия ранее предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например, дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.

Ранее «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз по ограничениям цен на нефтепродукты, согласно которому потолок на более дорогое топливо должен составить $650/т, а на более дешевое – $350/т (см. номер от 18 января 2023 г.). Часть аналитиков также называли диапазон для ограничения стоимости дизеля от $700 до $800/т.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных