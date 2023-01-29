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Посольство РФ отреагировало на сообщения об атаке беспилотников в Иране

Ведомости

Российское посольство в Иране опубликовало комментарий после сообщений о взрывах на одном из объектов минобороны страны в Исфахане и инцидентах в других городах, россиян среди пострадавших нет, говорится в заявлении посольства.

Министерство обороны Ирана в воскресенье сообщило о «неудачной атаке» беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан. Взрывы в одном из центральных городов республики произошли вечером 28 января. 

«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – писало агентство IRNA со ссылкой на сообщение ведомства. По его данным, в результате атаки беспилотников повреждение получила крыша цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования.

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В российском посольстве в Тегеране заявили, что ориентируются на официальное заявление минобороны Ирана. «Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами РФ в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», – говорится в заявлении. Там добавили, что все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме.

Как пишет Al Arabiya, Израиль ранее обвинил Иран в попытке разработать ядерное оружие, Тегеран эти планы отрицает. Заявление министерства обороны страны прозвучало на фоне того, что попытки возродить иранскую ядерную сделку «застопорились на несколько месяцев», отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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