Посольство РФ отреагировало на сообщения об атаке беспилотников в Иране
Российское посольство в Иране опубликовало комментарий после сообщений о взрывах на одном из объектов минобороны страны в Исфахане и инцидентах в других городах, россиян среди пострадавших нет, говорится в заявлении посольства.
Министерство обороны Ирана в воскресенье сообщило о «неудачной атаке» беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан. Взрывы в одном из центральных городов республики произошли вечером 28 января.
«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – писало агентство IRNA со ссылкой на сообщение ведомства. По его данным, в результате атаки беспилотников повреждение получила крыша цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования.
В российском посольстве в Тегеране заявили, что ориентируются на официальное заявление минобороны Ирана. «Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами РФ в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», – говорится в заявлении. Там добавили, что все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме.
Как пишет Al Arabiya, Израиль ранее обвинил Иран в попытке разработать ядерное оружие, Тегеран эти планы отрицает. Заявление министерства обороны страны прозвучало на фоне того, что попытки возродить иранскую ядерную сделку «застопорились на несколько месяцев», отмечает издание.