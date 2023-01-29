Посольство РФ отреагировало на сообщения об атаке беспилотников в Иране

В российском посольстве в Тегеране заявили, что ориентируются на официальное заявление минобороны Ирана. «Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами РФ в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», – говорится в заявлении. Там добавили, что все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме.