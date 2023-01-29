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МИД РФ назвал преступлением киевского режима обстрел больницы в Новоайдаре

Ведомости

Целенаправленный обстрел гражданских медучреждений является тяжким военным преступлением украинских властей, прокомментировали в Министерстве иностранных дел России произошедший 28 января удар по районной больнице в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР). Заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что в действиях стран Запада прослеживаются двойные стандарты, поскольку они «не замечают» этих преступлений, поднимают тему трибунала против России, но не говорят о суде над украинском руководством «за их очевидные, по сути каждодневные преступления». Все факты «тщательно фиксируются» и они не останутся безнаказанными, добавили в МИДе.

28 января Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины утром того же дня нанесли удар снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате попадания снарядов в здание погибли 14 человек, 24 человека – пациенты и персонал больницы – получили ранения различной степени тяжести.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», – говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве добавили, что на протяжении «многих месяцев» в райбольнице гражданские и военные медики оказывали медпомощь местному населению и военнослужащим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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