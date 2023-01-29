МИД РФ назвал преступлением киевского режима обстрел больницы в Новоайдаре
Целенаправленный обстрел гражданских медучреждений является тяжким военным преступлением украинских властей, прокомментировали в Министерстве иностранных дел России произошедший 28 января удар по районной больнице в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР). Заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», – говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что в действиях стран Запада прослеживаются двойные стандарты, поскольку они «не замечают» этих преступлений, поднимают тему трибунала против России, но не говорят о суде над украинском руководством «за их очевидные, по сути каждодневные преступления». Все факты «тщательно фиксируются» и они не останутся безнаказанными, добавили в МИДе.
28 января Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины утром того же дня нанесли удар снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате попадания снарядов в здание погибли 14 человек, 24 человека – пациенты и персонал больницы – получили ранения различной степени тяжести.
«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», – говорится в заявлении Минобороны.
В ведомстве добавили, что на протяжении «многих месяцев» в райбольнице гражданские и военные медики оказывали медпомощь местному населению и военнослужащим.