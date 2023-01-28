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Минобороны: украинская сторона нанесла удар по больнице в Новойдаре в ЛНР

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 28 января нанесли удар снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате попадания снарядов в здание погибло 14 человек, 24 человека – пациенты и персонал больницы – получили ранения различной степени тяжести. В министерстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», – говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве добавили, что на протяжении «многих месяцев» в райбольнице гражданские и военные медики оказывали медпомощь местному населению и военнослужащим.

«Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», – подытожили в министерстве.  

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где на тот момент находились российские военнослужащие. Минобороны сообщало, что при ударе украинских военных погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие.

8 января Минобороны сообщило, что командование Объединенной группировки российских войск провело «операцию возмездия»: в частности, в течение суток средствами разведки «были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске». Отдельно прописано, что «в результате массированного ракетного удара» уничтожено более 600 украинских военнослужащих, говорится в его Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных