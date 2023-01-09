Российская армия сообщила об ответе на новогодний удар Украины по Макеевке

Российская армия сообщила об ответе на новогодний удар Украины по МакеевкеВсего при атаке в новогоднюю ночь погибло 89 военных
Командование Объединенной группировки российских войск провело «операцию возмездия», сообщило Минобороны России 8 января в своем Telegram-канале. В частности, в течение суток средствами разведки «были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске». Отдельно прописано, что «в результате массированного ракетного удара» уничтожено более 600 украинских военнослужащих, говорится в его Telegram-канале.
Это стало ответом на удар вооруженных сил Украины. 1 января, согласно статистике представительства ДНР в СЦКК, обстрелы региона со стороны ВСУ оказались наиболее массированными.
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