Российская армия сообщила об ответе на новогодний удар Украины по Макеевке

Командование Объединенной группировки российских войск провело «операцию возмездия», сообщило Минобороны России 8 января в своем Telegram-канале. В частности, в течение суток средствами разведки «были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске». Отдельно прописано, что «в результате массированного ракетного удара» уничтожено более 600 украинских военнослужащих, говорится в его Telegram-канале.