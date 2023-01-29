Москалькова обратилась к ООН и Красному Кресту в связи с обстрелом больницы в ЛНР

В МИД РФ сегодня прокомментировали случившееся, заявив, что целенаправленный обстрел гражданских медучреждений является тяжким военным преступлением украинских властей. В министерстве подчеркнули, что в действиях стран Запада прослеживаются двойные стандарты, поскольку они «не замечают» этих преступлений, поднимают тему трибунала против России, но не говорят о суде над украинском руководством «за их очевидные, по сути каждодневные преступления». Все факты «тщательно фиксируются» и они не останутся безнаказанными, добавили в МИДе.