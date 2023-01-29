Москалькова обратилась к ООН и Красному Кресту в связи с обстрелом больницы в ЛНР
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева не допускать нарушения прав человека и соблюдать Женевскую конвенцию. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале в связи с обстрелом 28 января больницы в Новоайдаре в ЛНР, о котором ранее сообщило Минобороны.
В субботу российское оборонное ведомство обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле снарядами системы залпового огня HIMARS здания районной больницы в Новоайдаре. В результате удара погибли 14 человек, 24 человека – пациенты и персонал больницы – получили ранения различной степени тяжести.
Москалькова назвала обстрел 28 января очередным тяжким военным преступлением, которое совершили «украинские нацисты».
«Хладнокровно и цинично, в нарушение норм международного права и принципов человечности ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре (ЛНР). В лечебном учреждении имелось детское отделение, находились гражданские больные и раненые военнослужащие», – написала она.
По ее словам, ВСУ нарушили ст. 18 Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен напомнила, что, согласно этой статье, «гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения».
«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности!» – говорится в сообщении Москальковой.
В Минобороны ранее сообщили, что в подвергшейся удару больнице гражданские и военные медики оказывали медпомощь местному населению и военнослужащим на протяжении «многих месяцев». Там также пообещали найти причастных к обстрелу и привлечь их к ответственности.
В МИД РФ сегодня прокомментировали случившееся, заявив, что целенаправленный обстрел гражданских медучреждений является тяжким военным преступлением украинских властей. В министерстве подчеркнули, что в действиях стран Запада прослеживаются двойные стандарты, поскольку они «не замечают» этих преступлений, поднимают тему трибунала против России, но не говорят о суде над украинском руководством «за их очевидные, по сути каждодневные преступления». Все факты «тщательно фиксируются» и они не останутся безнаказанными, добавили в МИДе.