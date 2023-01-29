Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины
Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под минометный обстрел вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино. Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено», – написал он.
25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
В Курской области два человека пострадали в результате произошедшей 24 января атаки дронов. Об этом также сообщал Старовойт. Как уточнял губернатор, дрон сбросил взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.