Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.