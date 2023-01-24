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Два человека пострадали при атаке дрона в Курской области

Ведомости

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района Курской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека», – написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, добавил Старовойт.

21 января Старовойт сообщил о сбрасывании ВСУ гранат на территорию мелькомбината в поселке Теткино. Вчера, 23 января, украинская сторона обстреляла село Волфино Глушковского района, в результате чего четыре населенных пункта оказались обесточены.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. 

Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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