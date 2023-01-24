Два человека пострадали при атаке дрона в Курской области

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.