Два человека пострадали при атаке дрона в Курской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района Курской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека», – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, добавил Старовойт.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.