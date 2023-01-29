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Al-Hadath: к атаке на завод в Иране причастны США и «еще одна страна»

Ведомости

К удару беспилотников по военному объекту в иранском Исфахане причастны американские ВВС и еще одна страна, но не Израиль, пишет Al-Hadath со ссылкой на источники в США.

Ранее сегодня министерство обороны Ирана сообщило о «неудачной атаке» беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан, которая произошла вечером 28 января. 

«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – писало агентство IRNA со ссылкой на сообщение ведомства. По его данным, в результате атаки беспилотников повреждение получила крыша цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования.

Ранее по теме: Посольство РФ отреагировало на сообщения об атаке беспилотников в Иране

По данным Al-Hadath, удар был нанесен по иранскому запасу баллистических ракет, а атака была «очень серьезной». По сообщению The Jerusalem Post, она была направлена против склада оружия и «достигла своих целей вопреки заявлениям Тегерана».

Источники Al-Hadath также заявили, что эта операция «послала сигнал Ирану и России» о том, что «создание заводов и экспорт баллистического оружия не будут разрешены».

ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya также пишет, что к атаке беспилотников на военный завод в Исфахане могли быть причастны США и «еще одна страна», целью обстрела был склад с баллистическими ракетами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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