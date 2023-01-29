Al-Hadath: к атаке на завод в Иране причастны США и «еще одна страна»
К удару беспилотников по военному объекту в иранском Исфахане причастны американские ВВС и еще одна страна, но не Израиль, пишет Al-Hadath со ссылкой на источники в США.
Ранее сегодня министерство обороны Ирана сообщило о «неудачной атаке» беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан, которая произошла вечером 28 января.
«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – писало агентство IRNA со ссылкой на сообщение ведомства. По его данным, в результате атаки беспилотников повреждение получила крыша цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования.
По данным Al-Hadath, удар был нанесен по иранскому запасу баллистических ракет, а атака была «очень серьезной». По сообщению The Jerusalem Post, она была направлена против склада оружия и «достигла своих целей вопреки заявлениям Тегерана».
Источники Al-Hadath также заявили, что эта операция «послала сигнал Ирану и России» о том, что «создание заводов и экспорт баллистического оружия не будут разрешены».
ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya также пишет, что к атаке беспилотников на военный завод в Исфахане могли быть причастны США и «еще одна страна», целью обстрела был склад с баллистическими ракетами.