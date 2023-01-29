Al-Hadath: к атаке на завод в Иране причастны США и «еще одна страна»

«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – писало агентство IRNA со ссылкой на сообщение ведомства. По его данным, в результате атаки беспилотников повреждение получила крыша цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования.