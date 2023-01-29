Министр обороны Украины заявил о сложной ситуации на востоке

Резников также признал, что потребуется время для получения обещанных танков и обучения экипажей их использованию. Он выразил надежду, что танки будут готовы к весне. Чиновник прокомментировал данные о том, что сотрудники минобороны страны получают прибыль от контрактов. Резников заявил, что не знал о контракте, по которому закупались пайки по завышенным ценам, а на войска, по его словам, это не повлияло.