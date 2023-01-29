Министр обороны Украины заявил о сложной ситуации на востоке
Ситуация в районах боевых действий на востоке «сложная, но контролируемая», заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом глава ведомства сообщил телеканалу CBC со ссылкой на украинских генералов.
Резников в интервью CBS также заявил, что боевые танки, которые пообещали поставить союзники Киева, «уже в пути», а затем власти страны надеются получить военные самолеты, которые могут «переломить правила игры». Украине, как утверждает глава ведомства, начинает поступать военная техника, в которой ранее было отказано, в том числе противотанковые и зенитные средства, а также дальнобойная артиллерия и системы ПВО.
«Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможно завтра», — сказал он.
Резников также признал, что потребуется время для получения обещанных танков и обучения экипажей их использованию. Он выразил надежду, что танки будут готовы к весне. Чиновник прокомментировал данные о том, что сотрудники минобороны страны получают прибыль от контрактов. Резников заявил, что не знал о контракте, по которому закупались пайки по завышенным ценам, а на войска, по его словам, это не повлияло.
Ранее на этой неделе глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен с должности. Как писали «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ, ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах. На этом фоне в отставку также ушел замглавы министерства Вячеслав Шаповалов.
Ранее стало известно, что страны Запада планируют передать Украине большой объем танков и бронемашин: 25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, в тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. Как заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев также ведет переговоры о поставках авиации.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.