NYT: передача танков Украине не поможет ей победить

Важнейшими поставками для Украины в ближайшее время станут бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков. США планируют направить украинской армии 109 БМП Bradley, европейские страны передадут большое количество артиллерии, которые могут быть объединены с немецкими танками Leopard 2 в три дополнительных бригады. Также американские официальные лица признали, что отправка 31 танка Abrams была обещана для того, чтобы ускорить отправку танков Европой.