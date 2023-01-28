NYT: передача танков Украине не поможет ей победить
Передача западными странами Украине танков, о которых сообщалось на этой неделе, не позволит стране одержать верх в конфликте, пишет газета The New York Times.
Опрошенные изданием аналитики правительства США на основании спутниковых снимков, на которых видно возведение российской стороной основных и второстепенных линий оборонительных траншей вдоль линии фронта, считают, что в 2023 г. боевые действия зайдут в тупик.
По их мнению, для прорыва российской обороны украинской стороне, помимо танков и боеприпасов, потребуется некая «программа обучения», в рамках которой украинские военнослужащие должны научиться пользоваться вооружениями, на что могут уйти «месяцы, если не годы», пишет издание.
The New York Times отмечает, что на первом этапе вооруженного конфликта стороны в основном использовали артиллерийские удары по позициям противника, но для прорыва рубежей нужны «общевойсковые маневры» – «требуется скоординированная атака с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку».
Важнейшими поставками для Украины в ближайшее время станут бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков. США планируют направить украинской армии 109 БМП Bradley, европейские страны передадут большое количество артиллерии, которые могут быть объединены с немецкими танками Leopard 2 в три дополнительных бригады. Также американские официальные лица признали, что отправка 31 танка Abrams была обещана для того, чтобы ускорить отправку танков Европой.
«Наиболее важными частями пакета являются боевые бронированные машины, артиллерия и высокоточные боеприпасы. Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — пояснил эксперт по России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона», отметили в администрации США. Там уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн.
В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.