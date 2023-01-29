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Политика

Лавров призвал Израиль и Палестину к переговорам для урегулирования конфликта

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с израильским и палестинским коллегами Эли Коэном и Риядом аль-Малики, сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Лавров выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане. Москва подчеркнула, что «новый виток насилия» чреват «возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям». Глава российского МИДа призвал стороны воздержаться от действий, которые могут провести к ухудшению обстановки.

«Состоялся откровенный и заинтересованный обмен мнениями относительно перспектив развития ситуации в Ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования», – говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил о необходимости возобновления переговоров с участием международных посредников. В завершение министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили готовность развивать сотрудничество между странами.

На минувшей неделе полиция Израиля сообщила о двух терактах, произошедших в Иерусалиме. 27 января в районе Неве-Яакова на севере города произошло нападение со стрельбой на синагогу. В полиции сообщали о том, что несколько человек были ранены, а нападавший был нейтрализован. Преступник открыл стрельбу по людям у синагоги и прохожим: как уточняет Times of Israel, семь человек погибли, еще как минимум трое получили ранения. 28 января в городе Давида в Иерусалиме в результате стрельбы были ранены два человека - волонтеры службы экстренной помощи «Маген Давид Адом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных