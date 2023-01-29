Лавров призвал Израиль и Палестину к переговорам для урегулирования конфликта

На минувшей неделе полиция Израиля сообщила о двух терактах, произошедших в Иерусалиме. 27 января в районе Неве-Яакова на севере города произошло нападение со стрельбой на синагогу. В полиции сообщали о том, что несколько человек были ранены, а нападавший был нейтрализован. Преступник открыл стрельбу по людям у синагоги и прохожим: как уточняет Times of Israel, семь человек погибли, еще как минимум трое получили ранения. 28 января в городе Давида в Иерусалиме в результате стрельбы были ранены два человека - волонтеры службы экстренной помощи «Маген Давид Адом».