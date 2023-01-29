В столице Сомали обстреляли задействованный в гуммиссии российский вертолет

30 октября 2022 г. агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Сомали сообщило, что в Могадишо при взрывах возле здания министерства образования погибли не менее 100 человек, еще 300 получили ранения. У здания министерства взорвались заминированные автомобили. Второй взрыв прогремел уже после того, как на место происшествия приехали машины скорой помощи, а люди подходили к месту взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим. Президент Хасан Шейх Махмуд обвинил в нападении исламистскую группировку «Аш-Шабаб».