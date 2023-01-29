В столице Сомали обстреляли задействованный в гуммиссии российский вертолет
В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолет АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Джибути.
Издание уточняет, что инцидент произошел 23 января 2023 г. Вертолет участвовал в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. В результате обстрела пострадавших нет – незначительный ущерб получил борт, и пилоты продолжают свою работу в штатном режиме.
В дипмиссии со ссылкой на предварительные данные сообщили, что за произошедшим может стоять террористическая группировка «Аш-Шабаб». Проводится расследование.
Как уточняет издание, группировка может быть связана с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией и запрещена в России), которая препятствует гуманитарной миссии ООН.
30 октября 2022 г. агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Сомали сообщило, что в Могадишо при взрывах возле здания министерства образования погибли не менее 100 человек, еще 300 получили ранения. У здания министерства взорвались заминированные автомобили. Второй взрыв прогремел уже после того, как на место происшествия приехали машины скорой помощи, а люди подходили к месту взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим. Президент Хасан Шейх Махмуд обвинил в нападении исламистскую группировку «Аш-Шабаб».
Атака, как пишет Reuters, произошла на месте крупнейшего взрыва в Сомали, в результате которого в 2017 г. погибло более 500 человек. 14 октября в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов также обвинили в случившемся группировку «Аш-Шабаб».