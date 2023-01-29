Эрдоган обещал шокировать Швецию решением по членству Финляндии в НАТО
Решение по членству Финляндии в НАТО, которое может принять Турция, шокирует Швецию, заявил на встрече с молодежью в городе Биледжик президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», – цитирует издание Эрдогана.
28 января газета Expressen со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема сообщила, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен. Глава МИДа отметил, что сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме и протестные акции с критикой президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана «не облегчили» вступление Швеции в альянс.
Бильстрем предположил, что Швеция станет полноправным членом НАТО в июле 2023 г. – он выразил надежду, что этот вопрос будет решен на саммите в Вильнюсе.
21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме.
В феврале в Брюсселе должны были состояться переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО, но они были отложены на неопределенный срок. При этом 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.
В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.