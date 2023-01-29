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Один человек пострадал при минометном обстреле Курской области

Ведомости

В результате минометного обстрела Глушковского района Курской области пострадал один человек из числа ремонтной бригады, занимавшейся восстановлением энергоснабжения в двух населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.

Старовойт уточнил, что энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено практически полностью, за исключением одной улицы, где без света остаются 14 домов. По его словам, ремонтные работы будут завершены завтра.

Ранее днем губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Краснооктябрьский – по его словам, было зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших не было, но были повреждены линии электропередач, из-за чего населенные пункты Краснооктябрьский и Волфино остались без электричества.

25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

В Курской области два человека пострадали в результате произошедшей 24 января атаки дронов. Об этом также сообщал Старовойт. Как уточнял губернатор, дрон сбросил взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных