Один человек пострадал при минометном обстреле Курской области

Ранее днем губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Краснооктябрьский – по его словам, было зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших не было, но были повреждены линии электропередач, из-за чего населенные пункты Краснооктябрьский и Волфино остались без электричества.