Один человек пострадал при минометном обстреле Курской области
В результате минометного обстрела Глушковского района Курской области пострадал один человек из числа ремонтной бригады, занимавшейся восстановлением энергоснабжения в двух населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.
Старовойт уточнил, что энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено практически полностью, за исключением одной улицы, где без света остаются 14 домов. По его словам, ремонтные работы будут завершены завтра.
Ранее днем губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Краснооктябрьский – по его словам, было зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших не было, но были повреждены линии электропередач, из-за чего населенные пункты Краснооктябрьский и Волфино остались без электричества.
25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
В Курской области два человека пострадали в результате произошедшей 24 января атаки дронов. Об этом также сообщал Старовойт. Как уточнял губернатор, дрон сбросил взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.