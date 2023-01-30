В ЛНР сообщили об оборудовании огневых точек ВСУ в районе Часова Яра
Вооруженные силы Украины возводят фортификационные сооружения и укрепляют позиции в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», — рассказал он со ссылкой на данные разведки. Марочко уточнил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район этого населенного пункта.
Часов Яр — город в ДНР. Он находится недалеко от Артемовска, за который сейчас идут бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о постепенном завершении оперативного окружения Артемовска. 25 января он отметил, что Вооруженные силы РФ ведут бои в кварталах города, которые до недавнего времени были под контролем ВСУ.
27 января о скором окружении Артемовска сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, у ВСУ остался только один маршрут, по которому «oни еще более-менее могут передвигаться».