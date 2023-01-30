В ЛНР сообщили об оборудовании огневых точек ВСУ в районе Часова Яра

Часов Яр — город в ДНР. Он находится недалеко от Артемовска, за который сейчас идут бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о постепенном завершении оперативного окружения Артемовска. 25 января он отметил, что Вооруженные силы РФ ведут бои в кварталах города, которые до недавнего времени были под контролем ВСУ.