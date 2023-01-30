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В ЛНР сообщили об оборудовании огневых точек ВСУ в районе Часова Яра

Ведомости

Вооруженные силы Украины возводят фортификационные сооружения и укрепляют позиции в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», — рассказал он со ссылкой на данные разведки. Марочко уточнил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район этого населенного пункта.

Часов Яр — город в ДНР. Он находится недалеко от Артемовска, за который сейчас идут бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о постепенном завершении оперативного окружения Артемовска. 25 января он отметил, что Вооруженные силы РФ ведут бои в кварталах города, которые до недавнего времени были под контролем ВСУ. 

27 января о скором окружении Артемовска сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, у ВСУ остался только один маршрут, по которому «oни еще более-менее могут передвигаться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных