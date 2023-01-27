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Командир «Ахмата» заявил о скором окружении Артемовска

Ведомости

Артемовск близок к оперативному окружению, почти все дороги для противника перекрыты. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».

«На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению, почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому oни еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — заявил он (цитата по ТАСС).

Алаудинов добавил, что ВСУ пытаются перебрасывать дополнительные подразделения в Артемовск, однако сделать этого противнику не удается, поскольку он несет потери уже на подходах к городу.

Ранее о постепенном завершении оперативного окружения Артемовска заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также предрекал «кардинальное улучшение» позиций российской армии после освобождения Клещеевки. 25 января Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут бои в кварталах города, которые до недавнего времени были под контролем ВСУ. Накануне, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский также признал продвижение российских сил в Донбассе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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