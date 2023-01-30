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СМИ: в Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

Ведомости

Агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух иностранцев, их подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Delo со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.

Подозреваемые были задержаны в словенской столице Любляне. По данным газеты, у иностранцев есть гражданство одной из южноамериканских стран. Как минимум один из них является гражданином Аргентины, утверждает Delo. Издание пишет, что задержанные якобы действовали под вымышленными именами, они были арестованы в арендованном офисе в Любляне.

Досудебное расследование в отношении подозреваемых было открыто Люблянской прокуратурой в декабре 2022 г. по представлению словенской спецслужбы. По данным следствия, задержанные работали на российскую военную разведку.

Портал 24ur уточняет, что подозреваемым грозит в общей сложности до 8 лет лишения свободы: от 6 месяцев до 5 лет за шпионаж и до 3 лет — за подачу ложных данных. Какие-либо подробности о задержанных не приводятся.

Ранее, 26 января, подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России задержали в Германии. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что арестованный Артур Е. знаком с Карстеном Л. — сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND), арестованным еще в декабре 2022 г. Артур Е., считает следствие, получил от него некие данные и передал их затем российской разведке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных