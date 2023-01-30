СМИ: в Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

Подозреваемые были задержаны в словенской столице Любляне. По данным газеты, у иностранцев есть гражданство одной из южноамериканских стран. Как минимум один из них является гражданином Аргентины, утверждает Delo. Издание пишет, что задержанные якобы действовали под вымышленными именами, они были арестованы в арендованном офисе в Любляне.