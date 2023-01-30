СМИ: в Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России
Агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух иностранцев, их подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Delo со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.
Подозреваемые были задержаны в словенской столице Любляне. По данным газеты, у иностранцев есть гражданство одной из южноамериканских стран. Как минимум один из них является гражданином Аргентины, утверждает Delo. Издание пишет, что задержанные якобы действовали под вымышленными именами, они были арестованы в арендованном офисе в Любляне.
Досудебное расследование в отношении подозреваемых было открыто Люблянской прокуратурой в декабре 2022 г. по представлению словенской спецслужбы. По данным следствия, задержанные работали на российскую военную разведку.
Портал 24ur уточняет, что подозреваемым грозит в общей сложности до 8 лет лишения свободы: от 6 месяцев до 5 лет за шпионаж и до 3 лет — за подачу ложных данных. Какие-либо подробности о задержанных не приводятся.
Ранее, 26 января, подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России задержали в Германии. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что арестованный Артур Е. знаком с Карстеном Л. — сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND), арестованным еще в декабре 2022 г. Артур Е., считает следствие, получил от него некие данные и передал их затем российской разведке.