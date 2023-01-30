Минобороны обеспечит добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью
Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью, следует из проекта приказа оборонного ведомства.
«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — говорится в документе.
Отмечается, что обеспечивать добровольцев будут в порядке, установленном для Вооруженных сил (ВС) РФ. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей добровольцы будут привлечены к материальной ответственности, следует из документа.
Порядок обеспечения военнослужащих подробно изложен в приложении к проекту. В частности, уточняется, что выданное имущество не переходит в личную собственность добровольцев, а подлежит сдаче на склад воинской части. Кроме того, новое оборудование добровольцы могут получить по мере износа ранее выданного.
Медицинская помощь военнослужащим оказывается в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. В случае необходимости их могут эвакуировать вертолетами ВКС РФ в лечебные учреждения, говорится в приказе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В конце декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в период частичной мобилизации добровольно в зону спецоперации отправились более 20 000 человек.