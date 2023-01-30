Минобороны обеспечит добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В конце декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в период частичной мобилизации добровольно в зону спецоперации отправились более 20 000 человек.