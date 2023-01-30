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Сербия планирует участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта

Ведомости

Сербия примет участие в восстановлении пострадавших из-за боевых действий городов на Украине, заявил президент республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Чехии Милошем Земаном.

«Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку [Украине], а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов. Мы уже получили предложение их посла», – приводит его слова ТАСС.

Вучич также отметил, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву. По его словам, в оборонную промышленность страны будут вложены существенные инвестиции, чтобы страна могла зарабатывать на поставках оружия. «Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», — добавил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия может ввести антироссийские санкции только в том случае, если ее интересы окажутся под угрозой. С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

Ранее по теме: Вучич рассказал об угрозах для Сербии в случае отказа от диалога с Приштиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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