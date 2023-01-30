Сербия планирует участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта
Сербия примет участие в восстановлении пострадавших из-за боевых действий городов на Украине, заявил президент республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Чехии Милошем Земаном.
«Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку [Украине], а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов. Мы уже получили предложение их посла», – приводит его слова ТАСС.
Вучич также отметил, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву. По его словам, в оборонную промышленность страны будут вложены существенные инвестиции, чтобы страна могла зарабатывать на поставках оружия. «Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», — добавил он.
Ранее Вучич заявил, что Сербия может ввести антироссийские санкции только в том случае, если ее интересы окажутся под угрозой. С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.