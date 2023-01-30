Сербия планирует участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта

Ранее Вучич заявил, что Сербия может ввести антироссийские санкции только в том случае, если ее интересы окажутся под угрозой. С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря.