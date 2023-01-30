Иран призвал Украину к ответу из-за слов советника офиса Зеленского

Несколько военных объектов Ирана подверглись атаке в ночь с 28 на 29 января. Арабские СМИ заявляли, что это Израиль начал «специальную военную операцию» против Тегерана с целью уничтожения его оборонной промышленности. В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана.