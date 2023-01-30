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Иран призвал Украину к ответу из-за слов советника офиса Зеленского

Ведомости

МИД Ирана вызвал посла Украины в стране в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне косвенно признал участие Украины в нападении на объект минобороны Ирана в Исфахане словами «Украина вас предупреждала», говорится в сообщении.

Представитель МИД республики Насер Канаани осудил «враждебную и провокационную позицию» советника президента Украины, назвал «подозрительными» его заявления относительно недавней «деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане» и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу, говорится в пресс-службе министерства.

Несколько военных объектов Ирана подверглись атаке в ночь с 28 на 29 января. Арабские СМИ заявляли, что это Израиль начал «специальную военную операцию» против Тегерана с целью уничтожения его оборонной промышленности. В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников, само же нападение он осудил.

Ранее по теме: Песков заявил, что Россия анализирует информацию об атаке беспилотников в Иране

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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