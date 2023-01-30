Иран призвал Украину к ответу из-за слов советника офиса Зеленского
МИД Ирана вызвал посла Украины в стране в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне косвенно признал участие Украины в нападении на объект минобороны Ирана в Исфахане словами «Украина вас предупреждала», говорится в сообщении.
Представитель МИД республики Насер Канаани осудил «враждебную и провокационную позицию» советника президента Украины, назвал «подозрительными» его заявления относительно недавней «деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане» и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу, говорится в пресс-службе министерства.
Несколько военных объектов Ирана подверглись атаке в ночь с 28 на 29 января. Арабские СМИ заявляли, что это Израиль начал «специальную военную операцию» против Тегерана с целью уничтожения его оборонной промышленности. В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана.
Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников, само же нападение он осудил.