Песков заявил, что Россия анализирует информацию об атаке беспилотников в Иране
Российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, наши специальные службы анализируют сейчас информацию с тем, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. Но в любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», – отметил представитель Кремля.
Несколько военных объектов Ирана подверглись атаке в ночь с 28 на 29 января. Арабские СМИ заявляли, что это Израиль начал «специальную военную операцию» против Тегерана с целью уничтожения его оборонной промышленности. В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана.
По официальным данным, в результате атаки никто не пострадал, а объекту был нанесен незначительный ущерб, который не принес вреда функционированию комплекса и хранящемуся там снаряжению. Кроме того, иранское государственное агентство Irna пишет, что в г. Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан случился пожар на заводе по производству моторных масел.