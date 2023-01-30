Песков заявил, что Россия анализирует информацию об атаке беспилотников в Иране

По официальным данным, в результате атаки никто не пострадал, а объекту был нанесен незначительный ущерб, который не принес вреда функционированию комплекса и хранящемуся там снаряжению. Кроме того, иранское государственное агентство Irna пишет, что в г. Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан случился пожар на заводе по производству моторных масел.