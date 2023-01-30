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Неизвестные ударили по иранским военным объектам

Это не первая атака с использованием дронов, но результат сложно назвать успешным
Глеб Мишутин
В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Несколько военных объектов Ирана подверглись атаке в ночь с 28 на 29 января. Арабские СМИ заявили, что это Израиль начал «специальную военную операцию» против Тегерана с целью уничтожения его оборонной промышленности. При этом один из объектов, скорее всего, был поврежден землетрясением, а доказательства успешного поражения других отсутствуют. Руководство Ирана не спешит с обвинениями в адрес Тель-Авива. Израильское руководство также не комментирует произошедшее.

В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана. «Вечером 28 января 2023 г. около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – сообщается в заявлении ведомства. По официальным данным, в результате атаки никто не пострадал, а объекту был нанесен незначительный ущерб, который не принес вреда функционированию комплекса и хранящемуся там снаряжению. Кроме того, иранское государственное агентство ИРНА пишет, что в г. Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан случился пожар на заводе по производству моторных масел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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