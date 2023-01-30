Неизвестные ударили по иранским военным объектам

В опубликованном заявлении министерства обороны Ирана говорится о неудачной атаке беспилотников неизвестной страны на военный объект в Исфахане, столице одноименной провинции в центре страны и третьем по величине городе Ирана. «Вечером 28 января 2023 г. около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», – сообщается в заявлении ведомства. По официальным данным, в результате атаки никто не пострадал, а объекту был нанесен незначительный ущерб, который не принес вреда функционированию комплекса и хранящемуся там снаряжению. Кроме того, иранское государственное агентство ИРНА пишет, что в г. Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан случился пожар на заводе по производству моторных масел.