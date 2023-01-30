Посольство: слова Джонсона об «угрозах» Путина ведут к эскалации в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова ложью. Речь в разговоре шла об угрозе ракетного удара по Москве в случае вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории натовских или американских ракет. Джонсон в этом фильме также отметил, что предупреждал российского лидера, что Запад введет «более жесткие санкции» в случае ввода российских войск на территорию Украины. В феврале 2022 г. Джонсон также заявил, что подобные действия лишь усилят поддержку Западом Украины и приведут к расширению НАТО у границ РФ.