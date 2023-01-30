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Посольство: слова Джонсона об «угрозах» Путина ведут к эскалации в Европе

Ведомости

Заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин якобы грозил ему ракетным ударом, а также призывы британских политиков «встретиться с РФ лицом к лицу» ведут к дальнейшей эскалации в Европе. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, передает «РИА Новости».

«Хотели бы особо подчеркнуть – эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», – рассказали там.

В посольстве также отметили, что озвучивание Джонсоном «ракетных страшилок» не оставляет экс-премьеру шансов вернуться в «большую» британскую политику.

Ранее стало известно, что Джонсон в документальном фильме BBC рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным в феврале 2022 г., до начала СВО, в ходе которого российский президент якобы намекнул на возможность использование ракетного удара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова ложью. Речь в разговоре шла об угрозе ракетного удара по Москве в случае вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории натовских или американских ракет. Джонсон в этом фильме также отметил, что предупреждал российского лидера, что Запад введет «более жесткие санкции» в случае ввода российских войск на территорию Украины. В феврале 2022 г. Джонсон также заявил, что подобные действия лишь усилят поддержку Западом Украины и приведут к расширению НАТО у границ РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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