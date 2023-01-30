Посольство: слова Джонсона об «угрозах» Путина ведут к эскалации в Европе
Заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин якобы грозил ему ракетным ударом, а также призывы британских политиков «встретиться с РФ лицом к лицу» ведут к дальнейшей эскалации в Европе. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, передает «РИА Новости».
«Хотели бы особо подчеркнуть – эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», – рассказали там.
В посольстве также отметили, что озвучивание Джонсоном «ракетных страшилок» не оставляет экс-премьеру шансов вернуться в «большую» британскую политику.
Ранее стало известно, что Джонсон в документальном фильме BBC рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным в феврале 2022 г., до начала СВО, в ходе которого российский президент якобы намекнул на возможность использование ракетного удара.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова ложью. Речь в разговоре шла об угрозе ракетного удара по Москве в случае вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории натовских или американских ракет. Джонсон в этом фильме также отметил, что предупреждал российского лидера, что Запад введет «более жесткие санкции» в случае ввода российских войск на территорию Украины. В феврале 2022 г. Джонсон также заявил, что подобные действия лишь усилят поддержку Западом Украины и приведут к расширению НАТО у границ РФ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.