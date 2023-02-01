Дуда заявил об отказе Польши передать Украине истребители F-16
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на польское телевидение.
«Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши», – сказал он. Также президент добавил, что в распоряжении Польши около 50 истребителей F-16 и страна до сих пор ждет поставку F-35, контракты на которые были подписаны несколько лет назад.
30 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что Украина «имеет положительные сигналы из Польши» в отношении истребителей F-16.
После этого государственный секретарь польского министерства национальной обороны Войцех Скуркевич в своем аккаунте Twitter написал, что «темы о передаче истребителей нет». США также отказались передавать самолеты Украине. На вопрос Politico о предоставлении F-16 президент США Джо Байден ответил коротким «нет».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.