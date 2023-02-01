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Дуда заявил об отказе Польши передать Украине истребители F-16

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на польское телевидение.

«Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши», – сказал он. Также президент добавил, что в распоряжении Польши около 50 истребителей F-16 и страна до сих пор ждет поставку F-35, контракты на которые были подписаны несколько лет назад.

30 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что Украина «имеет положительные сигналы из Польши» в отношении истребителей F-16.

После этого государственный секретарь польского министерства национальной обороны Войцех Скуркевич в своем аккаунте Twitter написал, что «темы о передаче истребителей нет». США также отказались передавать самолеты Украине. На вопрос Politico о предоставлении F-16 президент США Джо Байден ответил коротким «нет».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных