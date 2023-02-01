Дуда заявил об отказе Польши передать Украине истребители F-16

«Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши», – сказал он. Также президент добавил, что в распоряжении Польши около 50 истребителей F-16 и страна до сих пор ждет поставку F-35, контракты на которые были подписаны несколько лет назад.