Сотрудники ФБР провели обыск в доме Байдена по делу о секретных документах
Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр) по делу о секретных документах. Об этом сообщил канал NBS News со ссылкой на знакомые с делом источники.
Министерство юстиции проводит обыск при полной поддержке и сотрудничестве президента, заявил адвокат Байдена Боб Бауэр. Один из источников телеканала сообщил, что ФБР не показало ордер и обыск начался по обоюдному согласию сторон.
Секретные документы были обнаружены 20 января в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне. Тогда в Белом доме сообщили, что в доме президента на Рехобот-Бич документы с пометкой «секретно» обнаружены не были.
Найденные документы относятся как к периоду работы Байдена в сенате с 1973 по 2009 г., так и ко времени его пребывания на посту вице-президента у Барака Обамы. Как сообщала The Wall Street Journal, первые обыски в бывшем кабинете президента прошли еще в ноябре 2022 г., однако известно об этом стало гораздо позже.
8 августа 2022 г. в доме экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски по схожему обвинению. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на свои источники, ФБР искало в резиденции Трампа документы, связанные с ядерным оружием. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.