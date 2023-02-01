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Сотрудники ФБР провели обыск в доме Байдена по делу о секретных документах

Ведомости

Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр) по делу о секретных документах. Об этом сообщил канал NBS News со ссылкой на знакомые с делом источники.

Министерство юстиции проводит обыск при полной поддержке и сотрудничестве президента, заявил адвокат Байдена Боб Бауэр. Один из источников телеканала сообщил, что ФБР не показало ордер и обыск начался по обоюдному согласию сторон.

Секретные документы были обнаружены 20 января в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне. Тогда в Белом доме сообщили, что в доме президента на Рехобот-Бич документы с пометкой «секретно» обнаружены не были.

Найденные документы относятся как к периоду работы Байдена в сенате с 1973 по 2009 г., так и ко времени его пребывания на посту вице-президента у Барака Обамы. Как сообщала The Wall Street Journal, первые обыски в бывшем кабинете президента прошли еще в ноябре 2022 г., однако известно об этом стало гораздо позже.

8 августа 2022 г. в доме экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски по схожему обвинению. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на свои источники, ФБР искало в резиденции Трампа документы, связанные с ядерным оружием. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.

Ранее по теме: Юристы Байдена нашли новую порцию засекреченных документов в его гараже

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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