Сотрудники ФБР провели обыск в доме Байдена по делу о секретных документах

Найденные документы относятся как к периоду работы Байдена в сенате с 1973 по 2009 г., так и ко времени его пребывания на посту вице-президента у Барака Обамы. Как сообщала The Wall Street Journal, первые обыски в бывшем кабинете президента прошли еще в ноябре 2022 г., однако известно об этом стало гораздо позже.