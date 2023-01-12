Юристы Байдена нашли новую порцию засекреченных документов в его гараже
Юристы президента США Джо Байдена обнаружили несколько документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Специальный советник Байдена Ричард Заубер отметил, что еще один документ нашли в прилегающем к гаражу помещении. Администрация президента «полностью сотрудничает» с другими ведомствами для надлежащей обработки найденных записей.
О первой порции найденных у Байдена засекреченных документов стало известно 10 января. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу. Отмечалось, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г. В администрации президента добавили, что документы были незамедлительно переданы в Национальный архив.
Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.
Сегодня конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов.
8 августа 2022 г. в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида ФБР провело обыски. По данным американских СМИ, речь шла о документах, которые экс-президент забрал с собой после ухода из Белого дома. В показаниях ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в мае Трамп добровольно вернул документы Национальному архиву США. Однако они содержали секретные сведения, в связи с чем минюст США распорядился проверить, не хранит ли Трамп у себя другие секретные документы. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.