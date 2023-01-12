Республиканцы планируют расследовать факт вывоза секретных документов Байденом
Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование после того, как в связанном с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом аналитическом центре нашли засекреченные документы, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар, передают «РИА Новости».
«Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет», — заявил Госар, чье заявление предоставил «РИА Новости» его представитель.
По информации агентства, Госар заверил, что республиканцы «проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления».
Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сказал он.
10 января Reuters со ссылкой на специального советника президента Ричарда Заубера сообщил, что адвокаты Байдена обнаружили секретные документы в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.
Всего было обнаружено почти десять документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.). Сам центр при этом был учрежден в 2018 г. Найдены они были при этом в начале ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в США. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу. Отмечалось, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г.
CNN со ссылкой на источники уточнило: секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами.
8 августа в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида ФБР провело обыски. По данным американских СМИ, речь шла о документах, которые экс-президент забрал с собой после ухода из Белого дома. В показаниях ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в мае Трамп добровольно вернул документы Национальному архиву США. Однако они содержали секретные сведения, в связи с чем минюст США распорядился проверить, не хранит ли Трамп у себя другие секретные документы. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.