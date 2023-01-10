В связанном с Байденом аналитическом центре нашли засекреченные документы
Адвокаты президента США Джо Байдена обнаружили секретные документы в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне, передает Reuters со ссылкой на специального советника президента Ричарда Заубера.
Всего было обнаружено почти десять документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.). Сам центр при этом был учрежден в 2018 г. Найдены они были при этом в начале ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в США. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу.
Отмечается, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г. Представители Байдена передали документы в Национальный архив на следующее утро после их обнаружения. Уровень секретности и их содержание не раскрываются, по информации CBC News, в них не было материалов на ядерную тематику. Теперь проверку проводит минюст США.
8 августа в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида ФБР провело обыски. По данным американских СМИ, речь шла о документах, которые экс-президент забрал с собой после ухода из Белого дома. В показаниях ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в мае Трамп добровольно вернул документы Национальному архиву США. Однако они содержали секретные сведения, в связи с чем минюст США распорядился проверить, не хранит ли Трамп у себя другие секретные документы.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись писала, что ФБР изъяло у политика 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно». Издание Politico писало, что ФБР проводит расследование в отношении Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже. Сам Трамп в ноябре заявил, что вывез документы из Белого дома «открыто и честно», в отличие от других политиков.