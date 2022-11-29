Трамп заявил, что «открыто и честно» забрал документы из Белого дома

«Когда вы вторгнетесь в дом Билла и Хиллари Клинтон в поисках 33 000 электронных писем, которые она [Хиллари Клинтон] удалила после того, как получила повестку от конгресса США? Когда вы нагрянете в дома других президентов в поисках документов, которые хранятся там в огромных объемах, но которые они вывезли с собой не так открыто и честно, как я?» — возмутился экс-президент США.