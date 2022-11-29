Трамп заявил, что «открыто и честно» забрал документы из Белого дома
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вывез документы из Белого дома «открыто и честно», в отличие от других политиков. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.
«Когда вы вторгнетесь в дом Билла и Хиллари Клинтон в поисках 33 000 электронных писем, которые она [Хиллари Клинтон] удалила после того, как получила повестку от конгресса США? Когда вы нагрянете в дома других президентов в поисках документов, которые хранятся там в огромных объемах, но которые они вывезли с собой не так открыто и честно, как я?» — возмутился экс-президент США.
8 августа в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида ФБР провело обыски. По данным американских СМИ, речь шла о документах, которые экс-президент забрал с собой после ухода из Белого дома. В показаниях ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в мае Трамп добровольно вернул документы Национальному архиву США. Однако они содержали секретные сведения, в связи с чем минюст США распорядился проверить, не хранит ли Трамп у себя другие секретные документы.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись писала, что ФБР изъяло у политика 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно». Издание Politico писало, что ФБР проводит расследование в отношении Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже.
Обыски в Мар-а-Лаго Трамп связал с попыткой помешать ему баллотироваться. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году». Кроме того, заявил политик, он был готов добровольно отдать изъятые документы. Он добавил, что эти материалы уже были ранее рассекречены.
15 ноября Трамп объявил об участии в президентских выборах США в 2024 г. До этого он уже занимал пост с 2017 по 2021 г. Президентские выборы в 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.
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