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ФБР изъяло в резиденции Трампа 11 комплектов секретных документов

Ведомости

В ходе обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.

Четыре комплекта документов под грифом «совершенно секретно» предназначались только для доступа в специальных государственных учреждениях, три комплекта носили «секретный» статус, остальные – «конфиденциальный». Всего при обыске в доме Трампа ФБР забрало 20 коробок с различными материалами, папками, фотографиями и записками. Также, согласно описи, в материалах значится некая информация о «президенте Франции».

Обыск в резиденции Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. Речь идет о 15 коробках с документами, которые содержат информацию о национальной безопасности: национальный архив США просил Трампа вернуть их «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР. Впоследствии они были возвращены, но, по данным СМИ, минюст все же инициировал выдачу ордера на обыск, чтобы сотрудники ФБР убедились в том, что в имении не осталось увезенных документов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных