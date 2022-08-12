ФБР изъяло в резиденции Трампа 11 комплектов секретных документов
В ходе обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.
Четыре комплекта документов под грифом «совершенно секретно» предназначались только для доступа в специальных государственных учреждениях, три комплекта носили «секретный» статус, остальные – «конфиденциальный». Всего при обыске в доме Трампа ФБР забрало 20 коробок с различными материалами, папками, фотографиями и записками. Также, согласно описи, в материалах значится некая информация о «президенте Франции».
Обыск в резиденции Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. Речь идет о 15 коробках с документами, которые содержат информацию о национальной безопасности: национальный архив США просил Трампа вернуть их «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР. Впоследствии они были возвращены, но, по данным СМИ, минюст все же инициировал выдачу ордера на обыск, чтобы сотрудники ФБР убедились в том, что в имении не осталось увезенных документов.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате.