WP: ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

Ранее юристы Министерства юстиции США предложили опубликовать ордер и опись всего изъятого имущества в условиях повышенного интереса к произошедшему. Трамп дал на это свое согласие. Однако генпрокурор Меррик Гарланд, который лично санкционировал решение запросить разрешение суда на выдачу ордера на обыск, сообщил, что публикация материалов дела может навредить расследованию. «Тем не менее, бывший президент должен иметь возможность ответить на это предложение (вскрыть подробности дела — прим. Ведомости) и возразить, в том числе в отношении любых «законных интересов конфиденциальности» или возможности другого «вреда», если эти материалы будут обнародованы», — сказал он,