WP: ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы
Документы, которые ФБР искало в имении бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«Эксперты по секретной информации сообщили, что необычный обыск подчеркивает глубокую озабоченность правительственных чиновников по поводу той информации, которая, по их мнению, может быть обнаружена в имении Трампа в Мар-а-Лаго и потенциально может попасть в чужие руки», — сказано в публикации.
При этом собеседники издания не предоставили дополнительной информации о том, какому государству принадлежит ядерное оружие, сведения о котором находились в документах. Они также не сообщили, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате.
Ранее юристы Министерства юстиции США предложили опубликовать ордер и опись всего изъятого имущества в условиях повышенного интереса к произошедшему. Трамп дал на это свое согласие. Однако генпрокурор Меррик Гарланд, который лично санкционировал решение запросить разрешение суда на выдачу ордера на обыск, сообщил, что публикация материалов дела может навредить расследованию. «Тем не менее, бывший президент должен иметь возможность ответить на это предложение (вскрыть подробности дела — прим. Ведомости) и возразить, в том числе в отношении любых «законных интересов конфиденциальности» или возможности другого «вреда», если эти материалы будут обнародованы», — сказал он,
По словам собеседников WP, информация о ядерном оружии доступна узкому кругу чиновников. Публикация этой информации может позволить разведывательным группам стран-противников найти способы противодействовать имеющимся системам.
Трамп сообщил во вторник о том, что в его имении 8 августа сотрудники ФБР провели обыск. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. Речь идет о 15 коробках с документами, которые содержат информацию о национальной безопасности — национальный архив США просил Трампа вернуть их «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР.
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