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Нетаньяху допустил возможность поставок Украине системы ПРО «Железный купол»

Ведомости

Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО «Железный купол», передает телеканал CNN со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Я определенно это рассматриваю», — ответил он на соответствующий вопрос. По словам премьера, США уже направили Украине большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.

В октябре 2022 г. он заявлял, что любое израильское оружие, поставленное на Украину, может оказаться в руках Ирана. По его словам, на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, военные сталкиваются с оружием израильского производства. Нетаньяху также добавил, что, по его мнению, самая большая опасность украинского кризиса заключается в том, что он может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.

Нетаньяху ранее заявил о готовности рассмотреть роль посредника в украинском кризисе – только если об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон. «Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь», — сказал Нетаньяху.

В начале спецоперации на Украине премьер-министру поступило предложение выступить посредником. По словам Нетаньяху, его попросили об этом на ранних стадиях конфликта, на тот момент он «являлся лидером оппозиции». Кто обратился к нему с такой просьбой, он не рассказал, только уточнив, что просьба была «неофициальной».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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