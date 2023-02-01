Нетаньяху допустил возможность поставок Украине системы ПРО «Железный купол»

В октябре 2022 г. он заявлял, что любое израильское оружие, поставленное на Украину, может оказаться в руках Ирана. По его словам, на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, военные сталкиваются с оружием израильского производства. Нетаньяху также добавил, что, по его мнению, самая большая опасность украинского кризиса заключается в том, что он может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.