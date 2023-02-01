Нетаньяху допустил возможность поставок Украине системы ПРО «Железный купол»
Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО «Железный купол», передает телеканал CNN со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
«Я определенно это рассматриваю», — ответил он на соответствующий вопрос. По словам премьера, США уже направили Украине большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.
В октябре 2022 г. он заявлял, что любое израильское оружие, поставленное на Украину, может оказаться в руках Ирана. По его словам, на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, военные сталкиваются с оружием израильского производства. Нетаньяху также добавил, что, по его мнению, самая большая опасность украинского кризиса заключается в том, что он может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.
Нетаньяху ранее заявил о готовности рассмотреть роль посредника в украинском кризисе – только если об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон. «Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь», — сказал Нетаньяху.
В начале спецоперации на Украине премьер-министру поступило предложение выступить посредником. По словам Нетаньяху, его попросили об этом на ранних стадиях конфликта, на тот момент он «являлся лидером оппозиции». Кто обратился к нему с такой просьбой, он не рассказал, только уточнив, что просьба была «неофициальной».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.