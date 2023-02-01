МИД счел абсурдными слова Макрона о возможных поставках истребителей Киеву
Заявление французского президента Эммануэля Макрона о поставках истребителей Украине абсурдно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
30 января Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. Поставки вооружений Киеву, по его словам, зависят от того, полезны ли они для ВСУ, не приведут ли они к эскалации конфликта, а также не ослабят ли они обороноспособность самой Франции.
Захарова подчеркнула, что готовность поставить Киеву истребители уже подтвердило минобороны Франции.
«Это какой-то абсурд, простите... Президент Франции действительно уверен, что, если будут поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», – рассказала она.
Подобные заявления лишь повышают «неуемный аппетит» украинского президента Владимира Зеленского, заключила Захарова.
Вопрос о поставках истребителей был поднят на прошлой неделе после решения США и Германии передать Украине тяжелые танки. По словам советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет. По данным Politico, страны НАТО активно обсуждают возможность поставок, среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По данным источника Politico, американские власти сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.