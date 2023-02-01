МИД счел абсурдными слова Макрона о возможных поставках истребителей Киеву

30 января Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. Поставки вооружений Киеву, по его словам, зависят от того, полезны ли они для ВСУ, не приведут ли они к эскалации конфликта, а также не ослабят ли они обороноспособность самой Франции.