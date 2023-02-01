Минфин США внес в черный список обвиняемых в обходе санкций против России
США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний из разных стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к обходу антироссийских санкций, передает пресс-служба минфина страны.
В санкционный список вошли организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.
Осенью Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в перечень преступлений.
После начала спецоперации на Украине страны – члены ЕС, США, Канада и Япония ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Последний, девятый, пакет ЕС был введен в декабре 2022 г. Одной из главных мер всех пакетов санкций стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступил в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.