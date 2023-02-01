Минфин США внес в черный список обвиняемых в обходе санкций против России

После начала спецоперации на Украине страны – члены ЕС, США, Канада и Япония ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Последний, девятый, пакет ЕС был введен в декабре 2022 г. Одной из главных мер всех пакетов санкций стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступил в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.