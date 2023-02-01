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Минфин США внес в черный список обвиняемых в обходе санкций против России

Ведомости

США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний из разных стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к обходу антироссийских санкций, передает пресс-служба минфина страны.

В санкционный список вошли организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством. 

Осенью Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в перечень преступлений.

После начала спецоперации на Украине страны – члены ЕС, США, Канада и Япония ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Последний, девятый, пакет ЕС был введен в декабре 2022 г. Одной из главных мер всех пакетов санкций стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступил в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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