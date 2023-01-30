Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть

Источники, знакомые с документом, рассказали, что российские компании и физлица, поставляющие нефть за рубеж, обязаны будут не только исключить из контрактов положения об ограничении цены, но и следить за выполнением этого требования «иностранными покупателями, в том числе трейдерами, агентами», в случае дальнейшей перепродажи топлива.