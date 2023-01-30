Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть
Правительство поручило Минэнерго совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, следует из опубликованного постановления.
«Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 г. утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», – говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство планирует в ближайшее время принять постановление о реализации запрета поставок нефти странам, которые присоединились к потолку цен. Как утверждают собеседники газеты, проект постановления был подготовлен Минэнерго.
Источники, знакомые с документом, рассказали, что российские компании и физлица, поставляющие нефть за рубеж, обязаны будут не только исключить из контрактов положения об ограничении цены, но и следить за выполнением этого требования «иностранными покупателями, в том числе трейдерами, агентами», в случае дальнейшей перепродажи топлива.
27 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно документу, запрещается поставка сырья в страны, которые присоединились к ограничению. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет на поставки вступает в силу с 1 февраля 2023 г.