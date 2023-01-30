Газета
Экономика

Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть

Ведомости

Правительство поручило Минэнерго совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, следует из опубликованного постановления.

«Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 г. утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», – говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство планирует в ближайшее время принять постановление о реализации запрета поставок нефти странам, которые присоединились к потолку цен. Как утверждают собеседники газеты, проект постановления был подготовлен Минэнерго.

Источники, знакомые с документом, рассказали, что российские компании и физлица, поставляющие нефть за рубеж, обязаны будут не только исключить из контрактов положения об ограничении цены, но и следить за выполнением этого требования «иностранными покупателями, в том числе трейдерами, агентами», в случае дальнейшей перепродажи топлива.

27 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно документу, запрещается поставка сырья в страны, которые присоединились к ограничению. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет на поставки вступает в силу с 1 февраля 2023 г.

Ранее по теме: Потолок цен не повлиял на добычу нефти в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных