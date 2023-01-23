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«Коммерсантъ» узнал подробности реализации запрета на экспорт нефти с потолком цен

Ведомости

Правительство планирует в ближайшее время принять постановление о реализации запрета поставок нефти странам, которые присоединились к потолку цен. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники газеты, проект постановления был подготовлен Минэнерго. Источники, знакомые с документом, рассказали, что российские компании и физлица, поставляющие нефть за рубеж, обязаны будут не только исключить из контрактов положения об ограничении цены, но и следить за выполнением этого требования «иностранными покупателями, в том числе трейдерами, агентами», в случае дальнейшей перепродажи топлива.

Если компании узнают о случаях перепродажи нефти с предельной ценой, они должны в течение пяти рабочих дней сообщить об этом ФТС и Минэнерго. ФТС также будет проверять контракты российских экспортеров. К документам компании должны будут прикладывать письменное заявление, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен.

В случае нарушений ФТС запретит поставки сырья, уведомив об этом РЖД и «Транснефть». Ограничение будет действовать до устранения нарушений, иные меры наказания пока не предусмотрены.

27 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно документу, запрещается поставка сырья в страны, которые присоединились к ограничению. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет на поставки вступает в силу с 1 февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных