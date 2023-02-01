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Санкции ЕС помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Ведомости

Введенные ЕС санкции не позволили норвежской компании Equinor принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, соответственно, и санкционных правил ЕС», – говорится в сообщении.

Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. 

В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.

В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. 

Ранее по теме: В Кремле приветствовали первые результаты расследования ЧП на «Северных потоках»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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