Санкции ЕС помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Введенные ЕС санкции не позволили норвежской компании Equinor принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, соответственно, и санкционных правил ЕС», – говорится в сообщении.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.