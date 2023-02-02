В Совфеде уточнили предложение Матвиенко о моратории на контрактную систему
Совет Федерации (СФ) прорабатывает вопрос введения моратория не на весь федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а на те его положения, которые затягивают сроки реализации госзакупок. Об этом журналистам сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев.
По его словам, из регионов сенаторам поступают сигналы, что «дополнительные полномочия субъектов Федерации не синхронизированы с последующими проверками и мерами ответственности, необходимы более четкие критерии и основания, упрощение требований по запросу о предоставлении ценовой информации, исключение влияния длительных процедур обжалования на сроки строительства объектов».
«Предлагаем обсудить полномочия заказчиков по выбору более быстрых и простых закупочных процедур (запросов котировок) и предусмотреть мораторий на обязанность проведения сложных, длительных видов закупок (аукционов), а также на ограничение закупок малого объема через электронный магазин. Обсуждаем также ускоренную процедуру закупок с использованием реестра добросовестных поставщиков и разрешение на начало торгов до доведения лимитов бюджетных средств до регионов», — заявил Журавлев. По его мнению, «все эти меры позволят заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки закупочных процедур».
Накануне спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента предложила ввести мораторий на ФЗ-44 до окончания специальной военной операции на Украине (СВО), чтобы ускорить освоение средств на реализацию инфраструктурных проектов в регионах. Высокопоставленный чиновник в беседе с «Ведомостями» назвал эту идею «абсолютно нереалистичной», выразив уверенность, что ей не дадут ход ни министр финансов РФ Антон Силуанов, ни первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В пресс-службе Минфина сказали «Ведомостям», что «действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций».
По словам собеседника «Ведомостей» в промышленности, Матвиенко «безусловно своевременно» выступила с инициативой, которая позволит не растягивать на долгие месяцы процесс закупок, особенно в секторе гособоронзаказа. По его словам, идею, которую высказала с трибуны спикер верхней палаты парламента, однозначно поддержат заказчики из реального сектора экономики.