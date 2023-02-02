В Совфеде уточнили предложение Матвиенко о моратории на контрактную систему

«Предлагаем обсудить полномочия заказчиков по выбору более быстрых и простых закупочных процедур (запросов котировок) и предусмотреть мораторий на обязанность проведения сложных, длительных видов закупок (аукционов), а также на ограничение закупок малого объема через электронный магазин. Обсуждаем также ускоренную процедуру закупок с использованием реестра добросовестных поставщиков и разрешение на начало торгов до доведения лимитов бюджетных средств до регионов», — заявил Журавлев. По его мнению, «все эти меры позволят заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки закупочных процедур».