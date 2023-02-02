Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит 30 000 украинских военных

В октябре того же года власти Венгрии заявили, что страна не будет участвовать в миссии ЕС. Отмечалось, что Будапешт не давал своего согласия на создание этой тренировочной миссии. В декабре аналогичное решение не поддержала Хорватия. Президент страны Зоран Милович заявил, что это противоречит Конституции Хорватии.