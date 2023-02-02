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Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит 30 000 украинских военных

Ведомости

Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 000 украинских военных, написал на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 000 человек», – написал он.

Боррель также отметил, что ЕС предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию. «Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом», – добавил он.

17 октября 2022 г. Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро. 

В октябре того же года власти Венгрии заявили, что страна не будет участвовать в миссии ЕС. Отмечалось, что Будапешт не давал своего согласия на создание этой тренировочной миссии. В декабре аналогичное решение не поддержала Хорватия. Президент страны Зоран Милович заявил, что это противоречит Конституции Хорватии.

Ранее по теме: Президент Хорватии: Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных