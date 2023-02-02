Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит 30 000 украинских военных
Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 000 украинских военных, написал на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 000 человек», – написал он.
Боррель также отметил, что ЕС предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию. «Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом», – добавил он.
17 октября 2022 г. Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро.
В октябре того же года власти Венгрии заявили, что страна не будет участвовать в миссии ЕС. Отмечалось, что Будапешт не давал своего согласия на создание этой тренировочной миссии. В декабре аналогичное решение не поддержала Хорватия. Президент страны Зоран Милович заявил, что это противоречит Конституции Хорватии.