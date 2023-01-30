Президент Хорватии: Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года

Ранее, в конце декабря 2022 г., Миланович назвал нынешнее руководство ЕС «самым бездарным» в истории, которое не отдает себе «отчета в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше». Он также заявил, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично.