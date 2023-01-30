Газета
Политика

Президент Хорватии: Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года

Ведомости

Начало вооруженного конфликта на Украине провоцировали еще с 2014 г., заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает газета Jutarnji list.

«С 2014 по 2022 г. мы наблюдаем, как кто-то провоцирует Россию с намерением начать эту войну. Она началась. Прошел год, мы только сейчас говорим о танках», – сказал он.

По мнению Милановича, западные танки, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены, как и поставленные до этого советские. Хорватский президент считает, что конфликт Запада и Москвы становится все глубже и поражение России, ядерной державы, может привести к использованию ею ядерного оружия.

Патрушев назвал события на Украине противостоянием России и НАТО

Миланович также заявил, что после поддержки западными странами независимости Косова Крым уже никогда не сможет стать снова украинским. По его словам, об этом говорят в том числе «ведущие немецкие генералы».

Ранее, в конце декабря 2022 г., Миланович назвал нынешнее руководство ЕС «самым бездарным» в истории, которое не отдает себе «отчета в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше». Он также заявил, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

Ранее по теме: Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Ранее по теме: Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных