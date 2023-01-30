Президент Хорватии: Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года
Начало вооруженного конфликта на Украине провоцировали еще с 2014 г., заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает газета Jutarnji list.
«С 2014 по 2022 г. мы наблюдаем, как кто-то провоцирует Россию с намерением начать эту войну. Она началась. Прошел год, мы только сейчас говорим о танках», – сказал он.
По мнению Милановича, западные танки, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены, как и поставленные до этого советские. Хорватский президент считает, что конфликт Запада и Москвы становится все глубже и поражение России, ядерной державы, может привести к использованию ею ядерного оружия.
Миланович также заявил, что после поддержки западными странами независимости Косова Крым уже никогда не сможет стать снова украинским. По его словам, об этом говорят в том числе «ведущие немецкие генералы».
Ранее, в конце декабря 2022 г., Миланович назвал нынешнее руководство ЕС «самым бездарным» в истории, которое не отдает себе «отчета в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше». Он также заявил, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.