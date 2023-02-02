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Рогозин сообщил о прибытии первых роботов «Маркер» в зону спецоперации

Ведомости

Четыре беспилотных робота «Маркер», которые способны поражать танки Abrams и Leopard, прибыли в Донбасс. Об этом сообщил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Первые четыре робота "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин также опубликовал видео, на котором роботов выгружают, а после «Маркеры» следуют в ангар для техники.

Бывший глава «Роскосмоса» анонсировал отправку беспилотных роботов в Донбасс 15 января. Созданием техники занимались конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований, уточнил он. Рогозин отмечал, что «Маркер» до этого в качестве системы охраны испытали на космодроме «Восточный», теперь ему предстоит показать себя в зоне спецоперации.

29 января он сообщил о погрузке роботов для отправки на Донбасс. По словам Рогозина, ударный вариант «Маркера» может автоматически засекать и поражать обещанные Киеву танки Abrams и Leopard 2. «Маркер» работает автономно, может определить технику противника на расстоянии не менее 15 км, отобрать по приоритетам вражеские цели и поразить их собственными огневыми целями, пояснял он.

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки Leopard также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды.

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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