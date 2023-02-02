Рогозин сообщил о прибытии первых роботов «Маркер» в зону спецоперации

29 января он сообщил о погрузке роботов для отправки на Донбасс. По словам Рогозина, ударный вариант «Маркера» может автоматически засекать и поражать обещанные Киеву танки Abrams и Leopard 2. «Маркер» работает автономно, может определить технику противника на расстоянии не менее 15 км, отобрать по приоритетам вражеские цели и поразить их собственными огневыми целями, пояснял он.