Рогозин сообщил о погрузке роботов «Маркер» для отправки в Донбасс

Ранее на этой неделе Рогозин сообщил, что ударный вариант российского робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard, которые западные страны решили поставить Киеву. По его словам, робот имеет электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему сможет автоматически определять технику противника.