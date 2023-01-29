Рогозин сообщил о погрузке роботов «Маркер» для отправки в Донбасс
Началась подготовка к отправке в Донбасс четырех беспилотных роботов «Маркер», которые способны поражать танки Abrams и Leopard, заявил в своем Telegram-канале экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырех беспилотных "Маркеров". Встречаем», – написал он.
Ранее на этой неделе Рогозин сообщил, что ударный вариант российского робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard, которые западные страны решили поставить Киеву. По его словам, робот имеет электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему сможет автоматически определять технику противника.
«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом (противотанковой управляемой ракетой) американские и германские танки», – рассказал он.
Робот способен также самостоятельно определять приоритетность поражения целей, добавил Рогозин. Всего в феврале в Донбасс доставят, как ожидается, четыре таких робота как в разведывательном, так и в ударном варианте.
25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».