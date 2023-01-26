Рогозин: робот «Маркер» сможет поражать поставляемые ВСУ западные танки

Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие». Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, подчеркнул, что отправка американских танков Abrams Украине станет «вопиющей провокацией», а военная техника будет уничтожена российской армией.