Рогозин: робот «Маркер» сможет поражать поставляемые ВСУ западные танки
Ударный вариант российского робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard, которые западные страны решили поставить Киеву, заявил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в комментарии «РИА Новости».
По его словам, робот имеет электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему сможет автоматически определять технику противника.
«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом (противотанковой управляемой ракетой) американские и германские танки», – рассказал он.
Робот способен также самостоятельно определять приоритетность поражения целей, добавил Рогозин. Всего в феврале в Донбасс доставят, как ожидается, четыре таких робота как в разведывательном, так и в ударном варианте.
Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие». Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, подчеркнул, что отправка американских танков Abrams Украине станет «вопиющей провокацией», а военная техника будет уничтожена российской армией.