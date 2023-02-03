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Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые территории

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Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Это следует из обновленной интерактивной карты военных округов, размещенной на сайте Минобороны РФ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

Всего в России четыре военных округа (Южный, Западный, Центральный и Восточный) и «Северный флот».

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Такие шаги необходимы из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, пояснил министр оборонного ведомства.

Ранее по теме: Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных