Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые территории
Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Это следует из обновленной интерактивной карты военных округов, размещенной на сайте Минобороны РФ.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.
Всего в России четыре военных округа (Южный, Западный, Центральный и Восточный) и «Северный флот».
В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Такие шаги необходимы из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, пояснил министр оборонного ведомства.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.