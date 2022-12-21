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Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее в ходе этого же заседания президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня против страны используется весь военный потенциал НАТО. Но, несмотря на это, российские войска продолжают шаг за шагом решать поставленные перед ними задачи.

В настоящее время в России существует четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск). Самый первый из них (Западный) был основан в 2010 г.

Ранее по теме: Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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