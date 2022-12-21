Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее в ходе этого же заседания президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня против страны используется весь военный потенциал НАТО. Но, несмотря на это, российские войска продолжают шаг за шагом решать поставленные перед ними задачи.
В настоящее время в России существует четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск). Самый первый из них (Западный) был основан в 2010 г.